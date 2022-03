Neuer Höchstwert bei Neuinfektionen in Kärnten

Sieben-Tage-Inzidenz steigt

Sowohl die Zahl der aktuell Infizierten als auch die Sieben-Tage-Inzidenz für Kärnten nähert sich nun wieder dem bisherigen Peak im Februar: 26.908 laborbestätigt aktiv Infizierte gab es beim bisherigen Höchststand am 13. Februar. Und lag die Sieben-Tage-Inzidenz am 12. Februar bei 3255, so liegt sie aktuell bei 2875. Insgesamt 271 Covid-Patientinnen und -Patienten mussten mit Stand Donnerstag in einem Krankenhaus behandelt werden, 15 von ihnen auf einer Intensivstation.