Gegen Windschutzscheibe gekracht: Biker in Klinik

In Klinik gebracht

Der Deutsche wurde zuerst auf die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der 41-Jährige in die Klinik gebracht. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand ein erheblicher Sachschaden.