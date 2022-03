Fünf Kobras und toter Python in Auto entdeckt

Auf einem Autobahnparkplatz nahe der deutschen Stadt Regensburg hat der bayrische Zoll fünf giftige Kobras in einem Auto entdeckt. Bei der Kontrolle gaben die beiden Insassen zunächst an, keinerlei verbotene Gegenstände dabei zu haben, wie Zollbeamte am Mittwoch mitteilten. Im Kofferraum entdeckten die Beamten dann eine Styroporkiste mit einer toten Python.