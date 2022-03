Finanzbildung: Neue Geldheldinnen braucht das Land

Basis für ein selbstbestimmtes Leben ist die finanzielle Unabhängigkeit. Vor allem Frauen sind aufgrund geringerer Einkommen dreimal häufiger von Altersarmut betroffen als Männer. Um ihnen das nötige Finanzwissen mit auf den Weg zu geben, wurde jetzt von Land, dem Unternehmen Three Coins und dem Verein Wendepunkt in Wiener Neustadt das Projekt „Geldheldinnen“ ins Leben gerufen. Gerade Frauen vertrauen zu wenig auf ihre Finanzkompetenz. „Es braucht lebensnahe Angebote, die dieses Wissen vermitteln“, so Elisabeth Cinatl vom Verein Wendepunkt. Mehr Infos: www.wendepunkt.or.at/geldheldinnen