Feuer in Tiroler Heim: Kinder & Betreuer gerettet

Schock für eine Gruppe Kinder und Jugendliche in Fügen im Tiroler Zillertal: In der Nacht auf Mittwoch brach in einem Kinderwohnheim aus bisher unbekannter Ursache Feuer aus. Ein Betreuer bemerkte den Rauch und versuchte mit Hilfe eines Feuerlöschers die Flammen zu bekämpfen - ohne Erfolg. Verletzt wurde zum Glück aber niemand.