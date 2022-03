Wiener Student knackt den „Quizjagd“-Rekord

„Schon lange nicht mehr fürs Geld gespielt“

„Als ich am Anfang die 5000 Euro geschafft habe, war ich schon zufrieden. Ich habe schon lange nicht mehr fürs Geld gespielt“, sagt ein freudestrahlender und demütiger junger Mann im „Krone“-Interview. „Die Miete kann ich mit dem Gewinn zahlen“, lacht Robert. „Ich will einen guten Teil spenden und meine Eltern unterstützen. Ich selbst bin mit wenig zufrieden. Ich habe von meinen Großeltern gelernt, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Gesundheit, ein Dach über dem Kopf, Essen, das passt schon“, so der TU-Student.