Lienz: Erst Auto gestohlen, dann Unfall verursacht

Der noch unbeaknnte Täter brach zuerst in der Dolomitenstraße bei einem Auto die hintere Seitenscheibe ein. Anschließend wollte er das Fahrzeug in Betrieb nehmen, was jedoch misslang. Nur 400 Meter weiter - in der Pustertalerstraße - brach er dann in einen weiteren Pkw ein. Die Inbetriebnahme dieses Autos funktionierte schließlich. Anschließend machte sich der Dieb mit seiner Beute davon.