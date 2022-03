Waldbrand: Polizei geht von Fahrlässigkeit aus

Der Waldbrand in Pinswang (Bezirk Reutte) nahe der deutschen Grenze, der am Wochenende ausgebrochen war, ist mittlerweile zwar unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht. „Wir müssen noch die Nacht abwarten“, hieß es am frühen Dienstagnachmittag von der Feuerwehr Pinswang. Die Brandermittlungen wurden bereits aufgenommen. Die Polizei geht jedoch nicht von einer „spontanen Selbstentzündung“, sondern von „Fahrlässigkeit“ aus.