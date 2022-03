„Weiter!Bilden“: SFG macht Unternehmen zukunftsfit

Wie kann ich in meinem eigenen Wirkungskreis nachhaltig handeln? Welches Wissen brauche ich dafür? Und wie hilft mir das Prinzip der Nachhaltigkeit, Herausforderungen wie begrenzte Ressourcen, steigender Energiebedarf oder Mangel an Fachkräften zu meistern? Die Fragen zur Nachhaltigkeit wandeln die Wirtschaft. Der Green Deal wird in den nächsten Jahrzehnten neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen generieren und allein in der Steiermark (zehn)tausende Jobs schaffen. Was heute mit Pioniergeist und viel Idealismus startet, wächst morgen vielleicht zum hochprofessionellen Business heran.