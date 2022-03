Wut auf Ehefrau: Mann schlug zwei Radarkästen ein

Weshalb der Mann seine Wut genau an den Radarkästen ausließ, steht in den Sternen. Dass ihn seine Ehefrau so rasend machte und ihn zur Tat brachten, gestand der 42-Jährige nun. Ermittlungen der Polizei zu den Vorfällen in der Nacht vom 13. Februar führten zu ihm. Der Mann befand sich aber schon in Haft: „Wegen eines Gewaltdelikts an seiner Frau“, heißt es vonseiten der Polizei.