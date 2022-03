Glas trifft Pinzgauer am Kopf

Eine blutende Kopfwunde trug ein 41-jähriger Pinzgauer von einem Lokalbesuch am Samstagabend in Hinterglemm davon. Er wurde von hinten mit einem Glas am Kopf getroffen. Nach der Erstversorgung der blutenden Kopfwunde wurde der Verletzte in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Ermittlungen zum bis dato unbekannten Täter laufen.