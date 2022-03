Kitzbüheler Tourismus: Werbung auf höchstem Niveau

Auch wenn die Hauptarbeit von Tourismusverbänden in der Bewerbung liegt, so wird meist wenig darüber berichtet. Anders bei Kitzbühel Tourismus, denn dort wird die innovative Kommunikationsstrategie bereits seit einigen Jahren laufend mit hochkarätigen Auszeichnungen prämiert. Gute Geschichten erzählen zu können, ist eben nicht nur bei Kindern wichtig, sondern spielt auch in der Werbung eine wesentliche Rolle. Sowohl der unkonventionell gestaltete Imagefilm Kitzbühel 365, die Social Media-Kampagne #LocalHeroes als auch die Werbeaktivitäten in den Fokusmärkten zieren zahlreiche Awards.