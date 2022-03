Künstlerische Berufung ereilt ihn nach Herzinfarkt

Eingebung

Bei der Reha in Großgmain (nach einem Herzinfarkt) hatte er am 10. Oktober 2005 eine „Eingebung“: „Eine innere Stimme, mein Bauchgefühl, sagte mir: Du musst mit dem Malen beginnen. Mein Arzt glaubte mir nicht. Ich war aber hartnäckig, habe am nächsten Tag Malzeug und eine Staffel bestellt.“ Nach der Reha besuchte er einen Kurs in der VHS Linz: „Ich habe vier Bilder gemalt, Arbeiten eines Anfängers.“