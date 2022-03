Gerald Votava und seine Christine Nöstlinger-Songs

„Vor zehn oder elf Jahren erhielt Christine Nöstlinger das große Ehrenzeichen der Republik Österreich“, damit beginnt Schauspieler und Musiker Gerald Votova sein Gespräch mit der „Tiroler Krone“ und erzählt weiter: „Ich trug bei diesem Festakt Gedichte der Preisträgerin, die von mir als Lieder vertont wurden, vor, was ihr so, wie es mir schien, auch gefiel.“ Fünf Jahre später kreuzten sich dann die Wege von Votava und der 2018 verstorbenen Jahrhundertliteratin wieder: In der Verfilmung von Nöstlingers Autobiografie „Maikäfer flieg“ spielt Gerald Votava mit schier unglaublicher Innigkeit den Vater der Autorin.