Ab 9.30 Uhr LIVE: RTL der Herren in Kranjska Gora

Neun Wochen lang hat im Riesentorlauf-Weltcup der Alpinskiläufer kein Rennen stattgefunden, seit Adelboden am 8. Jänner gab es nur vor auch schon vier Wochen das Olympia-Rennen. Dieses Wochenende finden in Kranjska Gora aber gleich zwei Bewerbe in der Kerndisziplin statt, ehe am Samstag nächster Woche in Meribel der achte und letzte Saison-Riesenslalom gefahren wird. Die Spannung im Kampf um den Disziplin-Weltcup hält sich aber in Grenzen. Beim heutigen RTL (9.30 und 12.30 Uhr) sind Sie mit dem sportkrone.at-Liveticker hautnah mit dabei!