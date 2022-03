„Söldner!“ Heftige Kritik an Messi und Neymar

„Der Typ spaziert über den Platz“

Offensiv-Kollege Kylian Mbappe sei „der Einzige gewesen, der in beiden Spielen gefährlich war“, so Rothen. „Aber die andere beiden, die Söldner… Ich schäme mich dafür, dass ich so über Messi spreche, aber es ist die Realität, der Typ spaziert über den Platz.“