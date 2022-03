LIVE ab 21 Uhr: Schafft Real gegen PSG die Wende?

Die letzte europäische „Remontada“ in Weiß ist aber schon ein wenig her. Nachdem die „Königlichen“ im Viertelfinale der Saison 2015/16 überraschend 0:2 in Wolfsburg unterlegen waren, kündigte Reals damaliger Juanito-Erbe, Cristiano Ronaldo, für das Rückspiel drei Tore an. Real stieg tatsächlich mit 3:0 und einem Ronaldo-Hattrick auf. Was folgte, waren drei Champions-League-Titel in Serie. Heimvorteil allein wird nun allerdings zu wenig sein. Mit einigem Unbehagen wird in spanischen Gazetten gerätselt, mit welchen Tricks der gewiefte Ancelotti den im Hinspiel exzellent balancierten Gegner zähmen will.