„Eine Schande!“ PSG wütet nach bitterem CL-Aus

„Das Tor hat alles verändert“

Dieser Treffer habe „das Spiel gedreht“, so Pochettino. „Ich frage mich, was der VAR macht, denn es liegt ein Foul vor. Wenn man sich die Aktion ansieht, ist es ein Foul. Danach hat sich die Partie gedreht. Wir haben 60 Minuten lang dominiert, das Tor hat alles verändert.“ Ähnlich sah es Sportdirektor Leonardo: „Die Szene mit dem Foul an Donnarumma war entscheidend, aber es fiel uns schwer, diesen Moment zu verarbeiten!“