Serena Williams erklärt ihre BH-Gepflogenheiten

Warten aufs Comeback

Immerhin liest sich das Posting so, als hätte Serena mit ihrer Tenniskarriere noch nicht abgeschlossen. Auf ihr Comeback am Court warten die Fans aber vorerst vergeblich. Zuletzt hatte es gegen Jahresende geheißen, sie wolle bei den Australian Open 2022 am Start sein. Daraus wurde nichts. Ihren bisher letzten - und als Mutter bislang einzigen - Turniersieg feierte die 40-jährige US-Amerikanerin im Jänner 2020 in Auckland.