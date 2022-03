Nehammer: „NATO verhindert gerade einen Weltkrieg“

„Das umsichtige Vorgehen der NATO-Staaten verhindert gerade einen Weltkrieg“ - diese schicksalsschwangeren Worte fand Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch zu den aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Deshalb wolle man mit zivilen Mitteln - also Wirtschaftssanktionen - und nicht mit militärischen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine vorgehen, betonte der Kanzler nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mateusz Morawiecki in Wien.