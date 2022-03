Mann wollte in Polizeiauto - Beamte attackiert

Mit einem rabiaten Zeitgenossen bekamen es Polizisten am Dienstagabend im Tiroler Zillertal zu tun: Der 34-jährige Rumäne wollte unbedingt in einen Streifenwagen einsteigen und attackierte dabei zwei Beamte. Letztlich ging sein „Wunsch“ auch in Erfüllung: der Verdächtige wurde festgenommen!