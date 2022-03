An Grenze zurückgelassene Hündin hofft auf Platz

Familie S. aus Wien wartete an der ukrainisch-polnischen Grenze, um ihre Angehörigen von dort abzuholen und sicher nach Österreich zu bringen. Dort fiel ihnen eine Cocker-Spaniel-Hündin auf, die herrenlos im polnischen Dorf Korcowa umherirrte. Aufgrund der Einfuhrbedingungen für Heimtiere, die erst später gelockert wurden, war Flüchtenden zu Beginn der Krise die Einreise mit ihrem Haustier in die EU verweigert worden. Unzählige Haustiere wurden dadurch schweren Herzens und mit ungewisser Zukunft an den Grenzen zurückgelassen.