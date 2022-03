Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der zarte Mischling Spike (fünf Jahre) macht in seinem Training große Fortschritte, leidet aber sehr am Tierheimstress. Er wünscht sich so sehr, endlich das Tierheim zu verlassen und an der Seite von neuen Haltern zu sein. Spike ist gelehrig, verschmust und verteilt gerne Schlabberküsse! Der Hübsche sehnt sich nach Ruhe, Liebe und Gemütlichkeit in einem eigenen schönen Zuhause mit erfahrenen, geduldigen Besitzern! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at