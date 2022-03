Der Märchenprinz hofft auf die nächste Sternstunde

„Aber das ist für mich kein Thema. Sobald du dich auf einen anderen verlassen musst, redest du nicht mehr mit um so einen Glasbecher“, meinte Feller. Der sich aber freut, dass Flachau als Zagreb-Ersatz eingesprungen ist. „Weil ich coole Erinnerungen an den Hang habe. Mit den Fans wird es das coolste Rennen der letzten zwei Jahre.“ Nachsatz: „Man muss es genießen. Wer weiß, ob wir das nächstes Jahr noch tun dürfen“, denkt er an die weltpolitisch unsichere Lage.