Kochsalzlösung statt Covid-Impfstoff: Anklage

Im Fall möglicher Impfungen mit Kochsalzlösung am einem früheren Impfzentrum in Deutschland hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen eine ehemalige Beschäftigte erhoben. Der Frau im niedersächsischen Schortens (Landkreis Friesland) wird Körperverletzung in 15 Fällen vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.