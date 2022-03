500 Ärzte in NÖ wollen Impfbefreiungen bieten

Ärzte sollen anonym bleiben

In einem Schreiben der Standesvertretung an die Mediziner gaben rund 500 Ärzte in NÖ unverbindlich an, bei entsprechender Berechtigung Befreiungsatteste ausstellen zu wollen. Laut Sanitätsdirektorin Irmgard Lechner wird daher eine Online-Anwendung programmiert, die es Ärzten ermöglichen soll, sich mittels Handysignatur einzuloggen und die entsprechenden Akten herunterladen zu können. „Anhand dieser soll entschieden werden, ob die vorgelegten Befunde für eine Befreiung ausreichen“, heißt es von den Behörden. Die Ärzte selbst sollen – so der Plan – dabei anonym bleiben. Nur im Falle eines Strafverfahrens sollen sie genannt werden. Das Stundenhonorar der Ärzte wurde bei der Befragung mit 150 € und als nicht umsatzsteuerpflichtig angegeben