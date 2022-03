Die Stadt Lienz mit einem etwas anderen Flohmarkt

Betritt man den Wirtschaftshof in Lienz, überkommt einen eine Art Nostalgie. Zahlreiche alte und mittlerweile ausrangierte Fahrzeuge befinden sich dort. Der Zahn der Zeit nagte auch an ihnen. So etwa bei einem über 25 Jahre alten Steyr Lkw mit rund 180.000 Kilometern oder einer kleinen orangen Zugmaschine aus dem Jahr 2008, die mit einem Motorschaden ausscheidet. Dass es in Lienz Zeit für einen maschinellen Generationswechsel wurde, war auch im Gemeinderat immer wieder Thema. Viele Male wurde über die Anschaffung neuer Fahrzeuge abgestimmt.