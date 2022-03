Schellhorn startet Hotelinitiative für Flüchtlinge

In noch nicht einmal 48 Stunden haben an die 50 Hoteliers aus Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz ihre Teilnahme an dem Projekt zugesagt, erklärte Schellhorn gegenüber der APA. Bei insgesamt rund 60.000 Beherbergungsbetrieben in Österreich werde es wohl gelingen, eine erkleckliche Anzahl an Flüchtlingen unterzubringen. Dann sei das Unterkunftsproblem schnell gelöst.