Graz: Erste Ukraine-Flüchtlinge zu Mittag erwartet

Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine hat längst auch die Steiermark erreicht: Mehrere hundert Kriegsflüchtlinge sollen sich bereits hierzulande aufhalten, genaue Zahlen gibt es nicht. Am Dienstag öffnet in Graz ein bestehendes Großquartier in Puntigam, die ersten Hilfesuchenden werden für die Mittagszeit erwartet.