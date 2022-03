Tirolerin wirft Ärzten falsches Verhalten vor

Insgesamt dreimal - zweimal in Innsbruck, einmal in Hall - wurde der Pensionist laut der Tochter behandelt. „Mein Vater ist am 11. Februar gestürzt und wurde daraufhin positiv auf Corona getestet“, schildert sie der „Tiroler Krone“. Mit einem Hämatom im Gesicht sei der 84-Jährige wieder nach Hause geschickt worden. Dafür hatte die Tochter auch Verständnis.