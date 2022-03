Land plant nun Änderung beim Teststraßen-Angebot

Verkehrte Corona-Welt: Gedränge vor und in den Clubs und Tanzpalästen, dagegen gähnende Leere in den Teststationen. Bereits in den vergangenen Wochen war die Besucherfrequenz in den Teststraßen des Landes OÖ rückläufig. Derzeit laufen noch Beratungen, wie man das Testangebot an die neue Situation anpassen soll.