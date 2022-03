Skifahrer (29) überschlägt sich mehrmals

Mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik

Doch beim Sturz war es leider nicht geblieben: Er überschlug sich mehrmals und kam schließlich ca. 100 Meter unterhalb schwer verletzt zum Stillstand. Der 29-Jährige wurde durch die Pistenrettung Hopfgarten im Brixental und durch die Besatzung des Notarzthubschraubers an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in die Klinik Innsbruck geflogen.