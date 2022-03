Zdouc zeigt in Kontiolahti mit Top-10-Platz auf

Biathletin Dunja Zdouc hat als Zehnte in der Verfolgung von Kontiolahti in Abwesenheit der ausgeschlossenen Russinnen und Belarussinnen ihr bestes Saisonergebnis erzielt. Die Kärntnerin machte am Sonntag mit nur einer Strafrunde gegenüber dem Sprint neun Plätze gut. Vizeweltmeisterin Lisa Hauser trat mit vier Fehlschüssen und Rang 23 hingegen quasi auf der Stelle. Die Tirolerin verlor in Finnland im Gesamtweltcup eine Position, sie ist vor Otepää nun Fünfte.