Autofahrer touchierte im Plabutsch die Tunnelwand

Der Mann war am Sonntagmorgen auf der Pyhrnautobahn in Richtung Süden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache touchierte der Slowene im Plabutschtunnel die Tunnelwand, sein Auto kam in Folge ins Schleudern, wurde dabei schwer beschädigt und kam quer über beiden Fahrstreifen stehend zum Stillstand.