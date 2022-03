Grüner Vorstoß für „volle Transparenz“ in NÖ

Spielregeln wurden verschärft

„Seit der letzten Änderung des Parteienförderungsgesetzes in Niederösterreich im Jahr 2012 ist bekannt geworden, dass viele Spenden am Rechnungshof vorbeigeschummelt werden“, so die grüne NÖ-Chefin Helga Krismer. Nun habe man mit der „gläsernen Parteikassa“ bundesweit die Spielregeln verschärft, Vermögen und Schulden werden einsehbar. Krismer: „Die Bürger haben ein Recht zu wissen, wer wem verpflichtet ist.“