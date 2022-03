Einsatz: Brüder gerieten auf der Rax in Bergnot

Auf der Rax wurden in der Nacht auf Freitag wieder zwei verletzte und unterkühlte Wanderer gerettet. Das Brüderpaar aus der Slowakei kam nach Einbruch der Dunkelheit vom Weg ab und stürzte über einen Felsabbruch in die Tiefe. Bergrettung, ÖAMTC-Einsatzhubschrauber und Beamte der Alpinpolizei rückten an.