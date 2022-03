Biathlon-Männer-Staffel vergibt spät Podestplätze

Im letzten Staffel-Rennen der Saison haben Österreichs Biathlon-Männer ihr bestes Weltcup-Ergebnis seit über zwei Jahren geschafft. Rang eins am Schießstand mit nur fünf Nachladern und eine ordentliche Laufleistung bedeuteten am Freitag in Kontiolahti in Summe Platz fünf - 1:44,7 Minuten hinter Sieger Norwegen. Die Besetzung David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Harald Lemmerer mischte auf den 4 x 7,5 Kilometern bis kurz vor der letzten Übergabe um die Podestplätze mit.