Kremsmünsterer sind auf den Geschmack gekommen

„Es war so nicht geplant“, sagt Micha Dobetsberger, der mit seiner Frau Tina im Mitarbeiterraum der Riegelfabrik Platz genommen hat. Von hier führt eine Tür in die Manufaktur, in der 50 Produkte der Marke „True Love“ hergestellt werden. Heuer will die 2017 gegründete Firma aus Kremsmünster ihr Angebot verdoppeln.