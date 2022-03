Kraft gewinnt in Lillehammer und überholt „Morgi“

Stefan Kraft hat am Donnerstag in Lillehammer mit Sprüngen auf 135 und 137 m seinen dritten Saisonsieg gefeiert. Der 28-jährige Salzburger, u.a. Team-Olympiasieger in Peking, gewann mit 294,1 Punkten 5,1 Zähler vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und 7,9 vor dem Deutschen Karl Geiger sein 24. Weltcup-Springen, womit er sogar Thomas Morgenstern überflügelte.