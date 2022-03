Russen stehen vor Kiew - und vor einem Dilemma

„Angreifer in urbanes Gebiet saugen“

Für die Verteidiger bedeutet das: Mit kleinen Trupps können sie jederzeit zuschlagen und den Angreifer blitzartig in eine Verteidigungsrolle zwingen. „Deswegen versuchen unterlegene Kräfte oft, Angreifer bewusst in urbanes Gebiet zu saugen“, erklärt Kuss. Während Kommandanten bei klassischen Angriffen meist mit einer vierfachen Übermacht rechnen, um den Gegner zu überwältigen, rechnen sie im Ortsgebiet mit der acht- bis zehnfachen Übermacht, die dafür notwendig ist.