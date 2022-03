Streit um Maske in Gondel: Liftwart bekam Kopfstoß

Ein Liftmitarbeiter der Dorfbahn Gerlos arbeitete am Mittwoch gegen 9.20 Uhr an der Talstation und musste unter anderem auch die Maskenpflicht in den Gondeln kontrollieren. Dabei fiel ihm ein Fahrgast auf, der ohne FFP2 Maske in der Schlange stand und trotz mehrfacher Aufforderung der Trageverpflichtung nicht nachkam.