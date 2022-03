ÖFB-Teamchef Foda hat „lieber Qual der Wahl“

Nur noch knapp drei Wochen bis zum WM-Quali-Kracher in Cardiff, dem Play-off-Semifinale am 24. März gegen Wales. In rund zwei Wochen wird Teamchef Franco Foda seinen Kader bekannt geben, Stand jetzt hat er die Qual der Wahl. Von den noch im Herbst Langzeitverletzten (Baumgartlinger, Lainer, Kalajdzic, Schlager) meldete sich am letzten Wochenende auch Wolfsburgs Xaver Schlager nach seinem Kreuzbandriss zurück („Es war ein schönes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen, es ist wichtig, dass ich Spielminuten bekomme und wieder in den Rhythmus komme“), jetzt fehlt nur noch Kapitän Baumgartlinger.