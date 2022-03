Rufe nach Reform nehmen vor Frühjahrsauftakt zu!

Samstag fanden bereits drei Nachtragsspiele statt, Freitag erwacht die Regionalliga Mitte endgültig aus dem Winterschlaf! Und damit jene Liga, die vom Gros der OÖ-Ligisten als unattraktiv und kostenintensiv angesehen wird, ein Aufstieg für viele nicht vorstellbar ist. „Die Ansicht kann ich nicht verstehen. Sportlich ist die Regionalliga um eine Klasse besser. In der OÖ-Liga wird teils in teurere Kader investiert und dann sind auch nicht mehr als 100 Heimzuschauer“, so Markus Waldl, Coach von Hertha Wels.