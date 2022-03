Kendall Jenner trennt sich von dunkelbrauner Mähne

Mit neuem Look in Paris

Und am neuen Look scheint die 26-Jährige tatsächlich Gefallen gefunden zu haben. Denn auch in Paris zeigte sich die Model-Beauty nun mit ihrer neuen, auffälligen Haarfarbe. Am Montag schritt sie bei der Show von Off-White über den Laufsteg. Unter der Glitzer-Baseball-Kappe mit Öhrchen und Netzschleier blitzten auch hier die auffällig rotblond leuchtenden Haare hervor. Und auch bei einem Fotoshooting auf einem Balkon in Paris schien es so, als fühle sich Kendall mit ihrer neuen Haarfarbe pudelwohl.