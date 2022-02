Fremdenführer im Mietwagen: Zwischen Wien und Wein

„Eigentlich kenne ich mich in Salzburg und in Linz besser aus als in Wien“. Wenn man neben der Mariahilfer Straße in ein Uber (oder in diesem Fall in ein Bolt) steigt, dann hört man einen solchen Satz wahrscheinlich weniger gerne. Aber wie so oft im Leben geht es um den richtigen Zusammenhang und das genaue Zuhören. Markus, so der Name meines Fahrers, redet nämlich nicht von seiner Profession als Mietwagenfahrer, sondern vom Fremdenführerdasein. Das Taxifahren war schon immer ein wichtiger Nebenerwerb, wenn der Tourismus in den kühlen Monaten des Jahres deutlich nachgelassen hat. In Pandemiezeiten ist es für den Mittdreißiger sogar überlebensnotwendig. „In Salzburg hast du auch im Winter viele Touristen. Hier in Wien nicht. Und jetzt sind es halt noch weniger als früher.“