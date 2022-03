Maskenverweigerer drohte Polizisten zu töten

Die beharrliche Weigerung eines Mannes, am Montag gegen 9.30 Uhr in einem Bürogebäude in der Wiener Laxenburger Straße in Wien-Favoriten eine Maske zu verwenden, hat schließlich mit seiner Festnahme geendet. Zuvor bedrohte er noch die alarmierten Polizisten mit dem Umbringen, so die Wiener Polizei. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.