Ryan Reynolds: „Habe ein Leben lang Angstzustände“

Ryan Reynolds ist längst in den Hollywood-Olymp aufgestiegen: Er ist erfolgreich, glücklich mit Blake Lively verheiratet und lässt mit seinen Auftritten am roten Teppich die Fanherzen schmelzen. Doch in einem Interview sprach der Schauspieler nun zum ersten Mal offen darüber, dass er nicht immer so selbstsicher ist, wie es nach außen hin erscheint.