„Nicht Russlands Volk, Putin trägt die Schuld“

Sehr viel Arbeit für den ukrainischen Seelsorger

Volodymyr Horbals Mobiltelefon ist seit einer Woche so gut wie ständig in Betrieb, unzählige seiner Landsleute suchen Rat, Unterstützung oder auch einfach nur tröstende Worte vom 45-jährigen in der Pfarre Wattens tätigen Pfarrkurator. „Die Ängste der Menschen liegen darin, ob die Ukraine genug Unterstützung erhält, um unabhängig zu bleiben. Die Erinnerungen an die Sowjetzeit sind nämlich immer noch im Bewusstsein verankert. Groß ist auch die Angst um die Verwandten und Freunde sowie die Ungewissheit, was diese erwarten könnte“, verdeutlicht Horbal. Er selbst hat auch Angst - und zwar Angst um seine Eltern, die in Brody geblieben sind - in der kleinen galizischen Stadt, in der Schriftsteller Joseph Roth geboren und die schon am 24. Februar zum russischen Angriffsziel wurde. Außerdem ist der Seelsorger derzeit mit der ukrainischen Gemeinde und Honorarkonsul Walter Peer damit beschäftigt, die Flüchtlingshilfe in Tirol zu organisieren.