Lernende Burschen (18 und 19) retten Pensionistin

Burschen gingen Rufen nach

Diese hörten aber nicht auf. So machten sich Jakob Gruber (19) und Stefan Stark (18) auf den Weg und erlauschten die Herkunft der Rufe: Die Nachbarin (90) war auf dem Weg zum Holzhaufen im Hof gestürzt, konnte nicht mehr auf. Das Tor war zu, durch den Briefschlitz nahmen die Jungen Kontakt auf. Einer von ihren rief seine Mutter an, die die Einsatzkräfte alarmierte. Die Feuerwehr Rohrbach schaffte es, mit der Leiter in den Hof zu gelangen. Die Verletzte wurde ins Spital gebracht.