Nach Dosenöffner-Tor: Sturm-Kapitän will mehr!

Das operierte Knie bekam nach dem Training am Montag auch eine Sonderbehandlung, denn der 31-Jährige will mehr: „Ich muss mich physisch noch auf ein höheres Level bringen, um wieder torgefährlicher zu werden, mehr Torbeteilungen zu haben. Man will sich stetig verbessern! Wenngleich ich zuerst natürlich meine defensiven Aufgaben abarbeiten muss.“ Sonntag wartet zum Abschluss des Grunddurchgangs Ried, das um die letzte Chance auf die Meisterrunde kämpft. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen. Ob Rapid oder Ried in den Top-6 ist, interessiert mich nicht. Ich bin egoistisch, schau nur auf Sturm.“